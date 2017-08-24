Имя Азнавура увековечили на голливудской Аллее славы

В четверг, 24 августа, на Аллее славы в Голливуде открыли звезду французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Как сообщает AFP, его звезда стала 2618-й и находится рядом с театром Pantages, где в октябре 2016 года Азнавур выступал с концертом. «Шарль Азнавур — популярный артист, которого знают и любят миллионы поклонников во всем мире», — отметила организатор церемонии открытия звезды Ана Мартинез. Тем временем 93-летний французский певец после семилетнего перерыва собирается отправится в гастрольное турне по Франции. С 20 января по 6 февраля он выступит с концертами в Париже, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе, Нанте и Лилле. В 1998 году американский журнал «Time» и CNN признали Шарля Азнавура лучшим исполнителем XX века. Французский исполнитель обошел в этом рейтинге Элвиса Пресли, Боба Дилана и Фрэнка Синатру. Шарль Азнавур, настоящее имя которого Шахнур Вахинак Азнавурян, родился 22 мая 1924 года в Париже в армянской семье. За свою жизнь французский исполнитель продал более 180 миллионов дисков, написал 1300 песен и сыграл в 60 фильмах. Об этом сообщает RFI.