Кто пришел к Басманному суду в Москве поддержать Кирилла Серебренникова

Ряд деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов и директор Большого театра Владимир Урин, согласились выступить поручителями режиссера Кирилла Серебренникова, заявил в суде в среду адвокат Дмитрий Харитонов. Президент Фонда Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына подтвердила РБК, что в Басманный суд подано ходатайство с просьбой принять ее поручительство за Кирилла Серебренникова. «В моем поручительстве говорится, что он никуда не исчезнет и будет являться на все следственные действия», — сказала она. Также Солженицына просит суд на время следствия избрать режиссеру меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Также за режиссера поручились председатель союза театральных деятелей Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, режиссеры Авдотья Смирнова, Лев Додин, Федор Бондарчук, Алексей Герман, Константин Райкин, Алексей Мизгирев, артисты Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Гаркалин, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Данила Козловский, Лиза Боярская, Игорь Верник, Максим Виторган и Константин Хабенский глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, телеведущая Ксения Собчак и член СПЧ, телеведущий Николай Сванидзе. Как рассказал РБК Николай Сванидзе, он поручился за Кирилла Серебренникова, поскольку «убежден, что он не собирается никуда убегать и заметать следы». «Он известный человек, и я его знаю. Его вовсе не обязательно арестовывать», — добавил Сванидзе.

