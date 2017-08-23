"Политбюро 2.0": Сечин, Володин и Ротенберг теряют влияние

За полгода до выборов президента 2018 года в окружении Владимира Путина продолжается процесс ослабления части его ближайших соратников, говорится в докладе "Политбюро 2.0", подготовленном экспертным холдингом "Минченко консалтинг". Из числа восьми наиболее близких к Путину и влиятельных людей после выборов могут выпасть еще трое, утверждается в докладе. В предыдущий период "ближний круг" покинули двое - Сергей Иванов и Геннадий Тимченко. Каждый год глава холдинга Евгений Минченко составляет условное "политбюро", где на основе собственной методологии пытается моделировать расстановку сил и степень влияния на управление страной чиновников, менеджеров госкорпораций и бизнесменов из окружения Владимира Путина. Несмотря на отсутствие прямых столкновений внутри окружения Путина, между его ближайшими соратниками идет конкуренция за ресурсы. Она строится не вокруг выборов президента в 2018 году - их результат практически предопределен за счет высокого рейтинга Путина, сохраняемого внутриэлитного баланса и отсутствия конкурентов. А потому и вклад той или иной группы в победу Путина не позволит ей получить право на дополнительные ресурсы и рост влияния. Ресурс для повышения своего влияния на следующую шестилетку правления Путина в условиях проблем с содержательной повесткой - понятный проект стратегии развития страны в целом или хотя бы курируемой группой профильной отрасли. В этой связи авторы доклада выделяют несколько членов "политбюро", у которых дела идут хорошо, и тех, кто по объективным причинам может столкнуться со сложностями в подготовке повестки, которую они могли бы представить президенту. Дмитрий Медведев, премьер-министр России Несмотря на имиджевые трудности после выхода фильма-расследования оппозиционного политика Алесея Навального "Он вам не Димон", Медведев сохраняет самую высокую устойчивость внутри "политбюро" и перспективы на сохранение в правящей коалиции на следующий срок Путина. Это объясняется его большим опытом работы на посту президента и премьера, неоднократно доказанной лояльностью Путину и своим молодым возрастом в сравнении с остальными. По мнению авторов доклада, Медведев сохраняет шансы возглавить новое правительство после выборов. В качестве альтернативы авторы называют его переход в "Газпром" и в Верховный суд. Сергей Чемезов, глава "Ростехнологий" Наиболее динамично набирающий влияние член "политбюро" - так характеризуют Чемезова авторы доклада. За последнее время усилил свои позиции в администрации президента, в силовых структурах и региональных элитах. Плюс его содержательная повестка определена программой военного перевооружения, рассчитанной аж до 2021 года. Именно усиление является одновременно и риском для "группы Чемезова", поскольку оппоненты могут убедить Путина в том, что такой рост влияния чрезмерен и нуждается в "выравнивании", считают эксперты "Минченко консалтинг". Сергей Собянин, мэр Москвы Повестка мэра - реновация, изменение внешнего облика Москвы, к тому же обеспечивающее включение в финансово емкий проект других элитных групп, становящихся естественными союзниками Собянина. Это понятный и предметный проект на период всего следующего срока Путина. Тактика невыражения личных амбиций и демонстрация глубокой вовлеченности в свои непосредственные обязанности сохраняет Собянина вторым после Медведева претендентом на должность премьера. Министр обороны Сергей Шойгу и председатель совета директоров Банка "Россия" Юрий Ковальчук Оба продолжают сохранять уверенные позиции в "политбюро". Игорь Сечин, главный исполнительный директор "Роснефти" Считающийся, как пишут авторы доклада, самым преданным Путину членом команды, Сечин в последние годы добился в борьбе целого ряда успехов, начиная от получения контроля над "Роснефтегазом", "Башнефтью", приватизации пакета "Роснефти" , заключения крупных международных сделок до "ареста ряда губернаторов и экс-министра экономики Алексея Улюкаева". Тем не менее, именно "напористый управленческий стиль" формирует против Сечина "широкую элитную коалицию". "Предметом критики становятся выход Сечина за пределы его зоны ответственности, финансовые результаты "Роснефти" и ее затратных международных проектов". Поэтому для Сечина "вызовом становится выбор внутриэлитной стратегии и, возможно, создание коалиции, к чему ранее он не был склонен". Вячеслав Володин, председатель Государственной думы После ухода с высокой позиции в администрации президента на новой должности сумел сохранить неформальное влияние на ведущие политические партии и региональные элиты. Повысил активность работы с повесткой и ужесточил публичную позицию по отношению к правительству и региональным властям. Однако "фактическое слияние всех парламентских партий в единую правящую пропутинскую коалицию снижает влияние лидеров формально оппозиционных партий и значимость парламента как площадки, представляющей все общество". Аркадий Ротенберг, владелец "Стройгазмонтажа" Попадание в санкционные списки и охлаждение отношений России с Западом, сложности в реализации проектов на Востоке создают для группы Ротенберга сложности с целеполаганием. В будущем может лишиться неформального кураторства над РЖД ввиду стратегии Путина на замыкание менеджмента госкорпораций на себя. Доклад "Политбюро 2.0" делается на основе авторской методологии "Минченко консалтинг", которая базируется на анализе открытых источников, экспертных опросах, проективных методиках и экспертном моделировании, говорится в аннотации к исследованию.