"Теперь у него не одна супруга, а целых две": как в Чечне "воссоединяют семьи"

В Чечне больше месяца работает комиссия по примирению семей. Силовики, чиновники и духовенство совместными усилиями заставляют уже разведенных супругов снова жить вместе. Сколько времени прошло с момента развода, значения не имеет. Корень всех социальных проблем в огромном количестве разводов, заявил в начале июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Дети из неполных семей гораздо более подвержены влиянию экстремистов, особенно, когда остаются с матерью, считает он. По всей республике были организованы штабы по воссоединению семей, работает горячая линия: на нее предлагается звонить тем, кто хотел бы помириться и ищет в этом помощи властей. За полтора месяца комиссия отчиталась о 1000 воссоединенных семей. Русская служба Би-би-си собрала высказывания участников социального эксперимента. Акт первый. Кадыров ставит задачу Рамзан Кадыров, глава Чечни: "Большинство [разведенных] матерей хотят отобрать детей у отцов, ходят в муфтият, обращаются к старейшинам, ко всем родственникам. К нам тоже они приходят, как мы знаем. Говорят, мы будем их у себя дома воспитывать. Потом снимают квартиру в городе и начинают просить милостыню. Мне одна говорит, что ей нужна квартира. Я спрашиваю, а где твой муж? Она говорит, ушел, оставив меня. Я говорю, если бы у тебя не было мужа, я бы тебе помог. У тебя же есть муж, отец твоих детей. Привели отца, спрашиваю у него, почему ты не обеспечиваешь свою семью? Он говорит, клянусь Кораном, эта женщина меня не оставила в покое, подключила всех людей и забрала этих детей. Все жалуются. Если они могут жить друг с другом пока не родят трое, четверо, пятеро детей, почему потом разводятся? Если все было хорошо, пока не родится пять детей, почему нельзя после этого ради детей жить вместе? Привели детей, которые стоят на учете, большинство из них, 80% - это дети разведенных родителей и растут с матерями. Из ста таких семей максимум пять-шесть бывают нормальными. Воспитывать же должны все родственники с материнской и отцовской линии. Если мы не будем работать над этим, через пять лет у нас снова будут проблемы. Духовенство, главы сел и районов, начальники полиции должны выяснить, почему люди развелись. Мы должны читать проповеди, учить, помогать, работать над этим вопросом. Мы должны спрашивать у людей, что вам нужно, чего вы хотите? Если мы не наладим эту работу, эти дети вырастут и создадут нам проблему. Надо разбудить людей, рассказывать, объяснять. Вернуть женщин, которые ушли от мужей, помирить их - это наша первая задача". Пользователи популярного в Чечне мессенджера WhatsApp: "Сегодня в муфтияте было большое мероприятие. Вот что там решили: если в Чечне муж разведется со своей женой, отправит ее домой, он должен будет заплатить ей минимум 300 тысяч рублей. Кроме того, решили, что мужчина не имеет права разводиться с женой, если нет серьезной веской причины. Если он без причины разведется с ней и скроет это, мужчину накажут, вернут жену и заставят ее обеспечивать, посадив на шею. В общем, принято решение о том, что у женщин больше прав". Акт второй. Гармонизация началась Иса Идрисов, герой сюжета телеканала "Грозный: "Согласно тому, что сказал глава республики, мы снова сошлись, простили друг друга". Марьям Очерхаджиева, героиня сюжета телеканала "Грозный": "Я вернулась ради своих детей, потому что я не смогу без них жить, потому что скучаю без них, и наш глава республики, префект - все пришли на помощь, поэтому я вернулась". Расул Успанов, секретарь общегородского штаба по гармонизации брачно-семейных отношений: "Телефонных звонков на горячую линию в первые две недели было мало, люди стеснялись. Потом они поняли, что все конфиденциально. После того как поступает звонок на горячую линию, разведенных по очереди вызывают в штаб, выслушивают. Выясняют причину развода. Если мулла, который поговорил с разведенными, видит, что хотя бы на два процента разведённые хотят сойтись, подключаются родители. Комиссия говорит матери разведенной женщины: "Давай своей дочери скажи, что если это была бытовая ссора, замуж опять надо за своего бывшего мужа". Если, несмотря на то что есть решение суда, один из разведенных не показывает другому ребенка, помогает наша комиссия. Мы помогаем в таких случаях, потому что есть решение суда и Коран говорит. После того как семьи воссоединяются, рабочая группа по гармонизации семейно-брачных отношений продолжает следить за ситуацией в семье, нет ли опять каких-то ссор, идет дальнейшее сопровождение. Мы звоним самим супругам, у детей спрашиваем, родители вместе или нет. Не обязательно даже звонить им самим, можно через третьего, постороннего человека узнать, разошлась эта семья или нет. Между всеми чеченцами в любом случае имеются какие-то связи, по линии жены или мужа. Это все контролируется и сопровождается, чтобы опять эта семья не разошлась. Есть несколько категорий семей, которые, несмотря на все усилия, воссоединить не удалось. "Развод без права возврата" - это категория семей, которые по канонам ислама развелись три раза. Эти люди не могут снова быть в семейных отношениях. Вдовы также входят в перечень семей, которые невозможно воссоединить. Есть категория бывших супругов, которые повторно создали семью и тех, кто проживает за пределами Российской Федерации. Самой большой группой является категория "непримиримые разногласия" - вопрос с ними пока еще не закрыт. Как только мы пройдемся по всем выявленным семьям, после того как работа с ними будет завершена, все авторитетные люди республики, города, богословы займутся "непримиримыми разногласиями". Есть случаи, когда супруги развелись, у них были общие дети, которые жили с отцом. Муж после развода женился второй раз и после работы нашей комиссии вернул первую жену, теперь он живет с двумя женами, так как по исламу мужчина имеет право жениться четыре раза. Он понял, что пусть лучше родная мать будет со своими детьми, а не со стороны будет смотреть и страдать. Благодаря этой комиссии у него теперь не одна супруга, а целых две". Подробнее http://www.bbc.com/russian/features-40973106