Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира

Forbes опубликовал рейтинг 20 самых высокооплачиваемых актеров мира в 2017 году. Первую строчку занимает американский актер Марк Уолберг, двукратный номинант премии «Оскар» и «Золотого глобуса». За 12 месяцев он заработал $68 млн. Большой заработок, среди прочего, обусловлен ролями в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь». Также доходы принесло реалити-шоу «Уолбургеры» о сети ресторанов быстрого питания, которой владеет семья актера. На второй строчке расположился Дуэйн «Скала» Джонсон, его заработок оценивается в $65 млн. Его гонорары за фильмы «Спасатели Малибу» и «Джуманджи: Зов джунглей» составили десятки миллионов долларов за каждый, пишет Forbes. За Дуэйном Джонсоном следует Вин Дизель с $54,5 млн. Последний фильм из серии «Форсаж» с его участием занял второе место по кассовым сборам в 2017 году ($1,2 млрд). Четвертое место занял Адам Сэндлер, заработавший $50,5 млн, за ним следует Джеки Чан с заработком в $49 млн. Роберт Дауни-младший занял только шестую строчку с $48 млн. В списке также присутствуют Том Круз ($43 млн), индийский киноактер и продюсер Шахрух Хан ($38 млн), звезда Болливуда Салман Хан ($37 млн), их коллега Акшай Кумар ($35,5 млн), австралиец Крис Хемсворт ($31,5 млн), Том Хэнкс ($31 млн), Сэмюэль Джексон ($30,5 млн), Райан Гослинг ($29 млн), Райан Рейнольдс ($21,5 млн), Мэтт Деймон ($21 млн), Джереми Реннер ($19 млн), Крис Эванс ($18 млн), Крис Прэтт ($17 млн), замыкает топ-20 Марк Руффало ($13 млн). На прошлой неделе, 16 августа, Forbes опубликовал список самых восокооплачиваемых актрис. На первой строчке рейтинга расположилась Эмма Стоун, звезда фильма «Ла-Ла Ленд». За год она заработала $26 млн.

