В Грузии микроавтобус столкнулся с трактором: пострадали 6 граждан Армении

Сегодня в 08:19 по ереванскому времени в МЧС Армении поступил звонок из Департамента управления ЧС МВД Грузии о том, что на 21 километре автотрассы Кутаиси – Самтредиа района Цхалтубо в 07:03 произошло крупное ДТП. Как передает пресс-служба МЧС РА, выяснилось, что микроавтобус марки «Mercedes-Benz Vito» (водитель – 33-летний Григор Адоян) столкнулся с трактором. Пострадавшие в результате данного ДТП 31-летняя Мариам Абрамян, 36-летняя Ирина Восканян, 57-летняя Соня Матевосян, 17-летняя София Манукян, 65-летний Анди Акопян и еще один пассажир, личность которого пока не установлена, были госпитализированы в районную больницу Кутаиси с травмами разной степени тяжести.