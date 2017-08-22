Нансен — спаситель армян: норвежская газета о геноциде

В конце XIX века Кнут Гамсун (Knut Hamsun) посетил Турцию. Его сильно привлекал ислам и турки. В рассказе «В стране полумесяца» он рассказал о своем взгляде на отношения между турками и христианским армянским меньшинством: «В то время как западные газеты полны плача о жестокой судьбе этого народа, на Востоке не трудно услышать, что они заслужили такую судьбу… В самой Турции они выживают собственных детей этой страны из одного места за другим и занимают сами эти места. В их руки попадает торговля, ростовщичество и деньги. И эксплуатация людей». Описание Гамсуна далеко от истины. Большинство армян были обычными крестьянами, хотя встречались среди них и богатые купцы. Тем не менее рассказ Гамсуна показывает некоторые из предрассудков, которые существовали в отношении к армянам и которые вскоре привели к катастрофическим последствиям для армянского народа.За десять лет до посещения Гамсуном этой территории турецкая империя потеряла большую часть своих европейских владений, которые находились под ее властью с XV века. Такие страны, как Греция, Болгария, Румыния и Сербия, одна за другой вырывались из-под ее власти. Волна национализма затронула и армянское меньшинство Турции. Армяне считали себя лояльными гражданами, не устраивали мятежи и не требовали независимости, они хотели лишь реформ и больших прав. В ответ на это султан подавил движение за реформы. Более 200 тысяч армян были убиты. В 1908 султан был свергнут так называемым «младотурками», которые постепенно начали двигаться в направлении националистического экстремизма. Во время одной правительственной конференции политик Назим Бей (Nazim Bey) заявил: «Я хочу, чтобы жили только турки. И я хочу, чтобы они жили здесь на этой территории и были независимы. Все элементы за исключением турок должны быть уничтожены независимо от религии, к которой они принадлежат. Эта страна должна быть очищена от чуждых элементов». Теперь, после того, как империя сократилась до размеров первоначальной турецкой территории, здесь выделялась одна большая группа национального меньшинства — христианские армяне.Во время Первой мировой войны Турция объединилась с Германией и Австро-Венгрией и находилась в состоянии войны с Францией, Великобританией и соседней Россией. Большинство армян были лояльны (по отношению к турецкому правительству) и смело сражались в турецкой армии. Существовало также радикальное меньшинство, считавшее мировую войну возможностью освободиться. Некоторые из представителей этого меньшинства поступили на службу к врагам Турции или стали их агентами. Их было не много, но достаточно для того, чтобы ненависть младотурок к ним стала еще сильнее. Зимой 1914-1915 года взбунтовались армяне провинции Ван. Они заявляли, что восстали, чтобы защитить себя от турецких злоупотреблений. Они по-прежнему помнили массовые убийства XIX века. Турки напротив считали, что мятеж был еще одним доказательством того, что армяне — предатели, которые готовились к нашествию неприятеля, поскольку провинция Ван граничила с Россией. Страх лишь усилился после того, как некоторые армянские экстремисты устроили в этом районе массовые убийства мусульман среди турок и курдов. «Младотурки» решили, что «армянский вопрос» должен быть решен окончательно. В марте 1915 года все губернаторы Турции получили телеграмму, подписанную Талаатом-пашой (Talaat Pasha): «Джемиет (собрание младотурок) решил вырвать с корнем и уничтожить силы, которые столетиями выступали против нас. Чтобы сделать это, мы вынуждены прибегнуть к использованию кровавых методов».В последующих телеграммах текст был еще более ясным: «По приказу Джемиета правительство решило уничтожить всех армян, живущих в Турции… Их физическое существование должно прекратиться, включая женщин, детей, инвалидов и больных, невзирая на то, сколь трагическим может быть способ транспортировки». Талаат-паша отрицал отправку этих телеграмм, и с этим согласны многие историки. Независимо от того, кто их написал, телеграммы стали началом большой трагедии армян. В первую очередь преследования обрушились на армянских солдат турецкой армии. Их отправляли на самые опасные участки фронта и посылали в самоубийственные атаки. Выжившие были казнены. 24 апреля 1915 года примерно 250 армянских лидеров и представителей интеллигенции были арестованы в Константинополе. Большинство из них были позднее казнены. С тех пор 24 апреля стало среди армян называться «Красным воскресеньем». После уничтожения прослойки руководителей и военнослужащих армянское общество оказалось беззащитным.Фритьоф Нансен был одним их тех, кто активнее всех выступал в поддержку армян. В книге «По Армении» 1927 года он дал личное описание произошедшего: «Все страхи, подобных которым нет в истории, стали действительностью. Из всех деревень Киликии, Анатолии и Месопотамии армян выгоняли на их марш смерти… Все должно быть зачищено от армянской жизни. Поскольку большинство мужчин были отправлены на фронтовые работы, из домов выгоняли в основном женщин, детей, стариков и калек… Несчастных из всех деревень соединяли в большие колонны и без воды и пищи гнали через горы в арабские пустыни, где не было сделано ничего, чтобы принять и поддержать толпы этих бедных голодных людей. Ведь план состоял в том, чтобы те, кто не сорвался в пропасть и не погиб в пути, умерли от голода».В течение весны и лета 1915 года было уничтожено примерно полмиллиона или полтора миллиона армян. Настоящие цифры мы, видимо, никогда не узнаем. Однако этого было достаточно, чтобы министр внутренних дел Талаат-паша в конце августа 1915 года смог сказать: «Армянский вопрос больше не существует». Но для Фритьофа Нансена эта тема лишь развивалась. В 1920 году знаменитый полярный исследователь был назначен Лигой Наций, предшественницей ООН, Комиссаром по делам беженцев. Одной из главных проблем были примерно 300 тысяч армянских беженцев, выживших после массовых убийств в Турции. Они не могли вернуться в Турцию и у них не было собственного национального государства. Президент США Вудро Вильсон (Woodrow Wilson) предложил создать для армян собственную страну в районе на границы России и Турции, но западные державы не выказали никакого желания поддержать этот проект ни военной силой, ни экономическими средствами. Расстроенный Нансен писал, что «со стороны западных держав Европы и Соединенных Штатов Америки последовали…. только слова».В результате Нансен обратился к социалистическому Советскому Союзу. В 1920 году коммунисты создали Армянскую советскую социалистическую республику на Кавказе с столицей в Ереване. Это была историческая родина армян с большим армянским населением. Летом 1925 года Нансен отправился в этой район, чтобы ознакомиться с условиями и возможностями для приема армянских беженцев. Нансен с восторгом воспринял то, что сделали коммунисты: «Там, где был хаос, бедность и голод, установлен порядок и даже некоторая степень уюта, а общество постоянно развивается благодаря многочисленным новым и важным мерам под эффективным руководством». Он также сделал колкое замечание в адрес западных держав: «Странно, что именно со стороны тех, кто не выполнил своих обязательств и не сделал ничего, чтобы помочь армянам, которым очень нужна была эта помощь, когда это было необходимо, следуют упреки в адрес армян за то, что они приняли советскую власть, чтобы спасти страну и народ». Нансен надеялся разместить 50 тысяч беженцев в этом районе — в частности, строя каналы и объекты водоснабжения, чтобы сделать пустынные территории Армении плодоносными. Советская власть поддерживала этот проект, но ей нужна была экономическая поддержка, поскольку революция и гражданская война разорили страну. Лига Наций отказала в поддержке коммунистической Армении. Чтобы найти деньги, Нансену пришлось отправиться в поездки и делать доклады, а также пытаться заручиться поддержкой частных доноров. В 1928 году Нансен собрал достаточно денег, чтобы запустить свой скромный проект.Около 20 тысяч армянских беженцев получили новую родину, но это было далеко не то, на что надеялся Нансен. Он писал с огорчением: «Почему Лига Наций создает комитеты, чтобы узнать, можно ли что-либо сделать для бездомных армянских беженцев? Она делает это для того, потому что ее мучает совесть (если она еще осталась)?…Горе армянскому народу, втянутому в европейскую политику! Было бы лучше, если бы ни один европейский дипломат не произносил это название». Фритьоф Нансен умер в 1930 году, убежденный, что работа ради армян была самым большим поражением его жизни. Но сегодняшние армяне вряд ли согласятся с ним. При открытии памятника в Ереване в связи со 150-летием Нансена министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал: «Нансен помог армянскому народу в один из самых трудных для нас периодов. Он спас не только сотни тысяч армян, но и веру в то, что в людях есть нечто доброе. Веру в то, что после 24 апреля придет 25».