На итальянском острове Искья произошло землетрясение

На итальянском острове Искья вечером в понедельник, 21 августа, произошло землетрясение. Погибло два человека, еще 25 пострадали, 9 считаются пропавшими без вести, сообщает AFP. Сначала магнитуда землетрясения оценивалась в 3,6, а затем была скорректирована до 4. Несколько домов были разрушены или серьезно повреждены, часть острова оказалась обесточена. Больница на острове эвакуирована из-за появившихся на здании трещин. Год назад мощное землетрясение произошло в центре Италии - тогда погибли около 300 человек.