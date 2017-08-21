У Брижит Макрон появился официальный статус

Первая леди будет представлять Францию на саммитах, отвечать на личные обращения к ней жителей страны и иностранцев, проводить официальные приемы в Елисейском дворце, а также поддерживать культурные, благотворительные и социальные инициативы французов. «Никогда ранее во Франции не публиковалось хартии, которая проясняла бы роль первой леди и указывала бы на имеющиеся в ее распоряжении», — отмечается в коммюнике на сайте Елисейского дворца. В сообщении подчеркивается, что официальный статус не дает Брижит Макрон никаких дополнительных прав. Жена президента, например, не будет располагать собственным бюджетом. Публикация документа, проясняющего роль первой леди, была одним из обещаний Эмманюэля Макрона во время его предвыборной кампании. Ранее в июле 2017 года петиция против наделения Брижит Макрон официальным статусом набрала в интернете более 316 000 подписей (на момент публикации заметки). Об этом сообщает rfi.