Террористы осуществили ракетный обстрел международной выставки в Дамаске: дипломаты из Армении не пострадали

Дипломаты из Армении не пострадали в результате ракетного обстрела, который террористы открыли по международной выставке в Дамаске. Об это сообщается в официальном аккаунте в Twitter посольства РА в Сирии. По предварительным данным, армян среди пострадавших нет. Отметим, четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, который 20 августа террористы открыли по международной выставке в Дамаске. Об этом сообщил РИА Новости источник в силах безопасности. По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута. Как сообщил белорусский посол в Сирии Александр Пономароев, в момент обстрела выставка еще не работала. Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. Ее участниками стали 43 государства, в том числе Россия, Армения и Беларусь. Двадцать стран представлены коммерческими организациями, а 23 – официально через посольства. Как отмечал генеральный директор выставок и международных рынков Сирии Фарес Аль-Киртли, несмотря на европейские санкции против Дамаска, в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии. Организаторы ожидают, что выставку в этом году посетят от 60 до 70 тысяч человек. Сообщалось, что введены меры повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия и его гостей. Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011 году. За годы своего существования она обрела статус крупнейшей в своем роде на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Panorama.am.