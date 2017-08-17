Adibekyan Family Foundation for Advancement жертвует 100 000 евро на помощь в восстановлении Хосровского заповедника после пожара

Благотворительная организация Adibekyan Family Foundation for Advancement бизнесмена и филантропа Гагика Адибекяна, направит 100 000 евро на устранение последствий пожаров в государственном заповеднике «Хосровский лес» в Армении.

Благотворительный фонд Adibekyan Family Foundation for Advancement бизнесмена и филантропа Гагика Адибекяна направит 100 000 евро на устранение последствий сильных пожаров в государственном заповеднике «Хосровский лес» в Араратской области Армении. Огонь охватил сотни гектаров уникальной заповедной территории, на которой произрастают 1,8 тысяч видов растений, из которых 24 – эндемики, и обитают занесенные в Красную книгу редкие животные: леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.

Основатель благотворительной организации Adibekyan Family Foundation for Advancement Гагик Адибекян: «Сегоднякогда судьба уникального заповедника «Хосровский лес» и экология целого региона находится под угрозой, мы не можем оставаться в стороне. Восстановление лесов после пожара требует длительного времени, большого труда и значительных средств. Я верю, что только действуя общими усилиями, мы сможем сократить срок восстановления этого уникального природного заповедника».

Одним из важнейших направлений деятельности благотворительной организации Adibekyan Family Foundation for Advancement (AFFA) является реализация программы социальных инвестиций и комплексного развития территорий малых городов Армении: Дилижана и Масиса. При поддержке органов власти, местных сообществ и жителей AFFA стремится улучшить городскую среду и создать комфортные условия для жизни людей в этих городах. В рамках этой программы в 2016 году при содействии AFFA в Масисе был создан и успешно работают Фонд Развития Масиса и Молодежный центр, регулярно проводятся серии городских социальных и культурных мероприятий, образовательные и спортивные программы, поддерживаются молодежные проекты и инициативы.