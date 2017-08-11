Дискотека и конкурс диджеев будут организованы в Ереване

  • Lragir.am
  • Общество - 11 Августа 2017, 15:01
/АРКА/. Конкурс-фестиваль диджеев и дискотека состоятся на Площади Свободы в Ереване в Международный день молодежи, который отмечается 12-го августа. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, мероприятие, которое проводится в рамках программы "Ереванское лето 2017", пройдет в 20:00-23:00.

Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа. Праздник был учрежден 17 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, прошедшей в 1998 году в Лиссабоне.

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