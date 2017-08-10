В Армении 12-летнее образование становится обязательным

С 1-го сентября сего года вступает в силу требование Закона Республики Армения «Об общем образовании», согласно которому в РА 12-летнее среднее образование становится обязательным. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Управления общего образования министерства образования и науки Армении Ашот Аршакян, напомнив, что до этого момента обязательным считалось 9-летнее образование.

По словам А. Аршакяна, 12-летнее обязательное образование является одной из целей стабильного развития в мире, что в Армении является не только требованием закона, но и конституционным требованием.

«Есть дети, которые окончив 9 классов средней школы, не продолжают учебу. А с 1-го сентября они должны продолжить учебу в старшей школе, либо поступить в профессионально-техническое образовательное учреждение, или же – в среднее профессиональное учреждение», – отметил он.

Между тем, согласно сведениям, директора Национального центра образовательных технологий (НЦОТ) Артака Погосяна, число школьников, которые после окончания 9-го класса не продолжают учебу, – незначительное.

«Исследование за 2016 год показало, что после 9-го класса примерно 98% школьников продолжают учебу. А те сведения, что 10% не продолжают учебу, относятся к старшим школам, иными словами – эти 10% продолжают учебу не в старшей школе, а в среднем профессиональном учреждении», – отметил он.

Что касается системы определения числа выпускников, которые не продолжили учебу в старших классах, директор НЦОТ подчеркнул, что благодаря данной системе они смогут отслеживать и понять, почему ребенок не продолжает обучение, сообщает Panorama.am