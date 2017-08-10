Минкультуры разрешило показ «Матильды» на территории всей России

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», сообщил журналистам глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов, передает корреспондент РБК. «Министерство культуры провело стандартную процедуру — посмотрели и предоставили заключение о соответствии российскому законодательству. В законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено в публичной демонстрации. Ничего из этого перечня в содержании картины нет», — пояснил Тельнов, отметив, что никто не может запрещать создание культурного произведения по политическим или идеологическим мотивам. По его словам, единственное установленное для «Матильды» ограничение касается возраста зрителей: фильму установлена категория «16+». Вопреки поступившим ранее в Минкультуры обращениям властей Чечни и Дагестана с просьбой не разрешать прокат «Матильды» на их территории прокатное удостоверение будет действовать на территории всей России. По словам Тельнова, действующее законодательство просто не позволяет Минкультуры делать исключения для каких-то регионов, однако региональные власти могут самостоятельно решать вопрос с показом картины на своей территории «с учетом местных особенностей». Представитель ведомства отметил, что противодействие показу фильма со стороны властей того или иного региона не будет расцениваться как цензура, так как закон предоставляет региональным властям такое право. В исторической драме Алексея Учителя «Матильда» рассказывается о романе наследника престола России, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера запланирована на 25 октября 2017 года.

