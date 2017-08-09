Замглавы дагестанского правительства Анатолий Карибов обратился в минкультуры с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в республике. В пресс-службе министерства культуры агентству РИА Новости сообщили, что ведомство примет обращение Карибова к сведению. Чем именно зампред правительства Дагестана мотивировал свою просьбу, неизвестно. Дагестан стал второй северокавказской республикой, попросившей власти запретить прокат "Матильды" на своей территории. Ранее аналогичное предложение сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Как сообщала "Комсомольская правда", в письме на имя министра культуры Владимира Мединского Кадыров ссылается на позицию "десятков тысяч людей разных конфессий", которые "просят не допустить публичный прокат фильма". По словам главы Чечни, протестующие против показа ленты расценивают ее "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России". По словам Кадырова, Кавказская конная дивизия "бессмертными подвигами покрыла себя" во время Первой мировой войны и "до конца своего существования оставалась верна царю и царской армии". В письме Кадыров отмечает, что ознакомился в том числе с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сама Поклонская заявила "КП", что "знала давно" о просьбе главы Чечни. "Причем не только Рамзан Ахматович обратился с таким письмом на имя министра культуры, но и главы других регионов такие же письма подготовили", - сообщила депутат. Алексей Учитель призвал Кадырова посмотреть "Матильду" и составить собственное мнение. "А верить словам депутата (…) зачем же верить ей на слово", - сказал режиссер Интерфаксу. В минкультуры во вторник пообещали обратить внимание на письмо главы Чечни. "Это право республики. Если они против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена", - сказала пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева в комментарии РБК. Выход в прокат ленты Учителя "Матильда" запланирован на октябрь 2017 года. Фильм рассказывает об отношениях еще не вступившего на престол Николая II и балерины Матильды Кшесинской. С 2016 года с протестами против показа картины выступает депутат Наталья Поклонская. Ранее она требовала от Генпрокуратуры проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Депутат ссылается на десятки тысяч обращений россиян, которые, по ее словам, направляют ей свои жалобы на содержание ленты. По словам Учителя, правоохранительные органы уже поверяли фильм. "Имеется официальный ответ прокуратуры, в котором сказано, что в кинофильме все в рамках закона", - заявил в ноябре прошлого года режиссер.