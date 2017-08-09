Мадридский "Реал" второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. Испанский клуб во вторник, 8 августа, на стадионе "Филипп II" в Скопье обыграл соперников из "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл бразильский полузащитник мадридцев Каземиро. Во второй половине матча испанский хавбек Иско удвоил преимущество "Реала". Английский клуб ответил голом бельгийского форварда Ромелу Лукаку, но большего добиться не сумел. Суперкубок УЕФА ежегодно разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мадридский "Реал" ранее уже выигрывал этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах.