Мощное землетрясение произошло в Китае, погибли туристы

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Сычуань в центральном Китае. По данным властей, погибли по меньшей мере пять человек, более 60 пострадали. Как передает агентство Франс пресс, национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предупреждает, что жертвами землетрясения могли стать более 100 человек, разрушенными могут оказаться более 130 тысяч домов. Согласно данным геологической службы США, толчки были зафиксированы около 13:20 по Гринвичу (16:20 мск) в 280 км к северу от города Чэнду, где проживают более 7 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. В китайском сейсмологическом центре утверждают, что магнитуда землетрясения составила 7, а его очаг залегал на глубине 20 км. В уезде Цзючжайгоу, где призошло землетрясение, располагается одноименный заповедник, который ежедневно посещают много туристов. По данным местных властей, во вторник Цзючжайгоу посетили 38 тысяч человек. Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на местного чиновника сообщает, что пятеро погибших, чья смерть подтверждена, были туристами. Как сообщает агентство Синьхуа, постояльцы одного из отелей в Цзючжайгоу оказались заблокированными в здании из-за его частичного обрушения. Провинция Сычуань - одна из самых густонаселенных в Китае. В ней проживают более 80 миллионов человек. Землетрясения в Сычуане - не редкость. В результате землетрясения, произошедшего в провинции в 2008 году, погибли более 70 тысяч человек.