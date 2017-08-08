«Лох лява»: Новые стикеры Zangi на арцахском диалекте

Zangi запускает новый пакет стикеров на разных диалектах армянского языка. Новые стикеры на арцахском диалекте уже доступны для пользователей приложения Zangi. Пакет стикеров включает в себя 24 часто употребляемых повседневных разговорных слов. Новый набор получил название «Лох лява» (Все хорошо). «Наши пользователи внесли свой вклад в формирование данного пакета. Когда мы разместили на нашей странице в фейсбук сообщение о том, что готовим пакет стикеров на арцахском диалекте, то получили множество интересных и юмористических предложений. Мы выбрали лучшие из них, и вот вы результат. К выражениям «лох лява», «а, хоха» (ей, пацан), «мхапун» (жаль), «хингидам» (а мне почем знать) мы добавили картинки, чтобы сделать их более образными», - комментирует PR менеджер Zangi Рузанна Пилосян. В ближайшем будущем будут выпущены стикеры на гюмрийском, лорийском и гаварском диалектах. Компания Zangi основана в 2009 году, с 2015 года позиционируется на мировом рынке с брендом Zangi Messenger. Имея 1.5 млн активных пользователей в разных странах мира, Zangi обеспечивает качественную связь везде, даже при медленном интернете. Загрузить приложение можно здесь.