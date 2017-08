На отеле Трампа в Нью-Йорке появилась проекция с Путиным и флагом России

На здании пятизвездночного отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом. Отель принадлежит главе США Дональду Трампу, передает Business Insider. На проекции якобы от лица Путина написано «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами»), а также на русском языке «Крепись, братан». Фотографии здания отеля в своем твиттере разместил заместитель директора CAP Action Игорь Вольский. Судя по фотографиям, перед отелем стоят актеры, одетые в военную форму. Один из них держит российских флаг. Business Insider пишет, что проекция с изображением Путина появилась спустя несколько после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Источники The Wall Street Journal подчеркивали, что это означает выход расследования на новый уровень. Расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией в США ведут две палаты Конгресса и ФБР. Американская сторона считает, что Москва помогла Трампу одержать победу на выборах, в том числе взламывая электронную почту его соперницы бывшего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы. Об этом сообщает