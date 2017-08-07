Вечером 7-го августа, жители Армении смогут увидеть лунное затмение, сообщает агентство "Новости-Армения" со ссылкой на директора Бюраканской астрофизической обсерватории Арега Микаеляна. "Это будет очень красочное явление, луна будет освещена красным светом. Это будет вечером 7 августа, около 20:00. Полностью лунное затмение будет видно в США, там его уже прозвали "затмением года". Впервые подобное лунное затмение произошло в 1918 году", - цитирует Микаеляна агентство. При этом Микаелян добавил, что в Армении лунное затмение будет частичным, его можно будет наблюдать со всей территории страны. По его словам, затмение продлится недолго, всего 2-3 минуты. Затмение частично видно будет также жителям России. Эксперт сообщил также, что до конца года жители Армении больше не смогут увидеть подобных явлений. "21 августа произойдет полное солнечное затмение, однако из Армении оно видно не будет. В мире ежегодно 2-4 раза бывают затмения, но в одном и том же месте они видны очень редко, раз в 100 лет", - сказал он. Об этом сообщает news.am.