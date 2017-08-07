Партия «Еркир Цирани» осуждает проект по эксплуатации рудника Амулсар

Мы должны с особой важностью осознать исключительный смысл ценностей нашей природы. Эксплуатация золотого рудника Амулсар сильно повредит биоразнообразию и экосистеме нашей родины. Это приведет к смерти многих организмов в экосистеме и станет источником загрязнения воздуха и воды. Виды растений и животных, которые зарегистрированы в Красной книге Армении, будут уничтожены, что и приведет к необратимому повреждению здоровья людей. Эксплуатация рудника повредит не только близлежащие населенные пункты, но и важнейшие ресурсы наших пресных и минеральных вод: озеро Севан, Джермук, реки Воротан, Арпа и Дарб, водохранилища Кечут и Спандарян. Это неприемлемое и недопустимое явление. В этой ситуации никто не имеет морального права молчать. Эксплуатация этого рудника должна быть подвергнута всеобщему осуждению общественности. Партия «Еркир Цирани» исключает эксплуатацию новых рудников, сброс воды из озера Севан и строительные проекты за счет зеленых зон. Партия «Еркир Цирани» осуждает вредный проект эксплуатации золотого рудника Амулсара и присоединяется к кампании «Всеармянского экологического фронта» (www.change.org), которая начала сбор подписей рядом с местных и международных организаций. Кампания по сбору подписей требует прекращения проекта по эксплуатации добычи золота из рудника Амулсар и прекращения финансирования офшорной компании Lydian International, и призывает к широкому участию общественности в повышении осведомленности о проблеме и объединении усилий, направленных на обеспечение экологически чистой окружающей среды. Пресс-служба партии «Еркир Цирани» 07.08.2017