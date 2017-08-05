Впервые во французском зоопарке у панды родился детеныш

Поздно вечером, 4 августа, в зоопарке Боваль в центральной Франции панда Хуань Хуань родила детеныша мужского пола. Утром 5 августа с заявлением выступил главный ветеринар зоопарка Батист Мюло, который сказал, что детеныш очень сильный, но «первая неделя жизни — самая опасная». Брат близнец маленькой панды умер вскоре после рождения. Детеныша панды пока назвали Маленький Юань Цзы, в честь панды Юань Цзы, отца и партнера Хуань Хуань. Новорожденный детеныш весил 142,4 грамма, на 21,4 грамма больше, чем его брат-лизнец, который оказался слишком слабым. Для ухода за пандами из Китая специально приехали две медицинские работницы из китайского центра разведения панд Ченду в провинции Сычуань. «Помощницы» останутся во Франции на полгода, чтобы помогать роженице. А через год или два детеныша отправят в Пекин. Так как это первая панда, рожденная на территории Франции, Батист Мало очень рад приезду коллег из Китая, чей «взглад и опыт очень важны», — цитирует ветеринара AFP. Китай дал панд Хуань Хуань и Юань Цзы французскому зоопарку Боваль в 2012 году на десять лет. В переговорах лично принимали участие на тот момент главы двух стран Николя Саркози и Ху Цзиньтао. Китай известен «дипломатией панд» — предоставление этих животных в аренду является символом дружественных отношений между государствами. За пределами Китая больших панд можно увидеть только в 22-х зоопарках во всем мире. Большие панды считаются уязвимым видом, для них характерен очень низкий уровень рождаемости как в неволе, так и в дикой природа, а также глобальное потепление негативно влияет их естественную среду обитания. Об это сообщает RFI.