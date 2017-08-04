Скоро у всех лекарств в Армении будут аннотации на армянском языке

Армения ждет принятия нового постановления правительства страны об утверждении порядка регистрации лекарств. Законодательства подавляющего большинства государств не допускают применения на территории данных стран лекарственных средств без инструкции на родном языке, в то время как в Армении пока процесс перевода буксует. Как сообщила корр. координатор работ Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Лала Маркарянц, данный проект согласно установленному графику уже представлен в аппарат правительства РА. После этого законодательного акта листки-вкладыши для покупателей лекарственных средств, а также аннотации по медицинскому применению для специалистов на армянском языке будут в обязательном порядке приложены к регистрационному сертификату. А пока в Научном центре на основе добровольных заявок действует экспертный совет с целью обработки армянского варианта или как его ещё называют - процесс «армянофикации» инструкций, включая общее описание лекарств и листка-вкладыша по использованию медикаментов. По словам специалиста, для этой работы со стороны руководителя Центра был назначен координатор, который организовал выбор переводчиков и редакторов. Окончательное утверждение кандидатур было осуществлено после нескольких пробных переводов листков-вкладышей со стороны, как переводчиков, так и специалистов. Перевод всей информации, содержащейся в медицинском документе, дело крайне ответственное, и Центр в этом вопросе сотрудничает с Государственной языковой инспекцией,- отметила Маркарянц. Центром при разработке специального трёхъязычного словаря медицинских терминов были использованы словари разных авторов, учебники и другие информационные источники. Между тем, экспертный центр занимается не только переводческой деятельностью. Листки-вкладыши с языка-оригинала переводятся, редактируются и обрабатываются с профессиональной точки зрения. До утверждения содержания армянских вариантов они подвергаются экспертизе, затем представляются на утверждение в Министерство здравоохранения Армении. Как сообщила Маркарянц, правовой основой подобной деятельности является 16-ая статья закона РА «О лекарствах», в соответствии с которой «Во время регистрации утверждаются первичная и внешняя упаковка, ярлык, марка (в том числе в виде цветных изображений), инструкция по медицинскому применению (общее описание лекарства), инструкция (листка-вкладыша) по использованию и спецификации качества и всё это прилагается к регистрационному сертификату». Возникает вопрос, может ли физическое лицо или фирма представить в центр на утверждение уже готовый перевод инструкций на родной язык. Представитель Центра пояснила, что согласно закону РА о лекарствах «В Республике Армения разрешается производить, импортировать, распределять, отпускать, реализовывать и применять те лекарства, которые зарегистрированы в РА». Следовательно, процесс по армянофикации листков-вкладышей лекарственных препаратов относится только к зарегистрированным лекарствам или к лекарствам, которые находятся в процессе экспертизы для регистрации. Сегодня на сайте экспертного центра имеется вся доступная информация о зарегистрированных лекарствах, в том числе инструкции по применению. Но пока, по словам Маркарянц, большая часть инфолистков армянскому потребителю доступна на иностранном языке. Но наличие всех лекарственных инструкций на местном языке – это непрерывный процесс и дело времени. Через несколько лет, по её утверждению, мы будем иметь на армянском языке информацию обо всех лекарствах, зарегистрированных на территории Армении. Илона Камалян