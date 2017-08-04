Европейский суд по правам человека запретил России выдворять в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза до того, как его дело будет рассмотрено в ЕСПЧ. Об этом прямо говорится в письме из суда, которое в пятницу получил адвокат журналиста Кирилл Коротеев. 3 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Али Феруза в связи с нарушением им режима пребывания на территории России. Сам Феруз не признает, что нарушил закон: в суде он заявил, что уже больше двух лет проходит процедуру получения легального статуса в России, а также пытается получить временное убежище. Он говорит, что в случае возвращения на родину его жизни будет грозить опасность. Совет по правам человека при президенте России заявил, что выдворение журналиста будет противоречить конституции страны. Дело Феруза также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса [...] Ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место", - сказал он.