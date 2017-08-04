Греческую цивилизацию выстроили выходцы из Анатолии – ДНК-исследование

Американские ученые провели серию анализов ДНК, извлеченной из скелетов в Греции, датируемых бронзовым веком и относящихся к эгейской цивилизации. Ученые исследовали захоронения крито-минойской цивилизации, датируемой 2600-1100 годами до нашей эры, и микенской цивилизации (1600-1100 годы до нашей эры). "Эти цивилизации очень важны, потому что это первые известные нам цивилизации на территории Европы с развитой письменностью. Но откуда пришли эти люди и как они создавали свою удивительную культуру - этот паззл еще предстоит собрать", - рассказал Иосиф Лазаридис из медицинской школы Гарварда, принимавший активное участие в исследованиях. Лазаридис объяснил, что люди, создававшие эти цивилизации, не были пришлыми, они были местными и происходили от потомков переселенцев из Анатолии, принесших в Европу земледелие во времена неолита около 7 тысяч лет назад (от 62 до 86% генетического материала в ДНК). Но предками представителей микенской и минойской цивилизации были также и люди, населявшие современные Кавказ и Иран (от 4 до 16 процентов генетического материала). Ученым не удалось найти доказательства миграции в Грецию людей с территории древнего Египта или с территории восточного Средиземноморья, на которых проживали представители финикийской культуры, сообщает ВВС. Анатолия, Иран, Кавказ – ареал проживания армянского этноса, история цивилизации которого восходит к тысячелетиям.