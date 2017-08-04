В ходе раскопок в Тигранакерте найдено кувшинное погребение

В Арцахском Тигранакерте в ходе раскопок у северной стены найдено кувшинное погребение. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am сообщил руководитель археологической экспедиции Тигранакерта Гамлет Петросян. Раскопки проводил завкафедрой истории Степанакертского государственного университета Вардгес Сафарян. По словам Гамлета Петросяна, кувшин (карас) был вскрыт, судя по найденным в нем материалам, погребение относится к 2-3 веку нашей эры, то есть «моложе» крепости Тигранакертa лет на 300. Вместе с покойником в кувшин были положены наконечник стрелы, бусы, небольшие сосуды в виде рога, золотые украшения. Как пояснил специалист, это типовое погребение для того периода. Интересно, что на территории до реки Кура они довольно распространены (известны кувшинные погребения Гарни, Арташата и др.), и такие погребения осуществлялись вплоть до принятия христианства. Севернее реки такие погребения крайне редки, и в свое время была выдвинута гипотеза о том, что ареал распространения кувшинных погребений соответствует ареалу распространения армян. «Но детальных исследований на эту тему не было, и поэтому такие находки в Тигранакерте очень важны», - сказал он, напомнив, что ранее в Тигранакерте уже открывали кувшинные погребения, которые датировались 1 веком до нашей эры. Вообще, по словам Гамлета Петросяна, Мартакертский район Арцаха очень богат археологическими находками. Три года назад во время проведения водопровода здесь были найдены пышные захоронения. Сегодня этот материал находится в музее Тигранакерта, он исследуется, и готовится публикация на эту тему, сообщает news.am.