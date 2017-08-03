Сенаторы США призвали лишить Россию ЧМ-2018 из-за нарушения прав рабочих

Восемь американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом направили открытое письмо главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино с призывом расследовать данные о нарушении прав рабочих при строительстве объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. В случае подтверждения информации о нарушении прав строителей сенаторы призвали лишить Россию почетного права принимать чемпионат 2018 года. Письмо опубликовано на официальном сайте Менендеса. «Как организация, способная оказать влияние на жизни миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, FIFA должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если FIFA не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран. <...> Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самого уязвимого народа в мире», — говорится в письме. В письме говорится, что FIFA подтвердила использование труда рабочих из Северной Кореи при строительстве «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Сенаторы ссылаются на опубликованные в последнее время материалы, в которых говорилось об «ужасающих условиях труда» рабочих из КНДР, о большом количестве свидетельств использования принудительного труда и «нечеловеческих» условиях жизни рабочих. Кроме того, сенаторы указали, что северокорейские рабочие подвергаются ограничению свободы, а их зарплату присваивает правительство КНДР. Упоминается также случай гибели северокорейского рабочего на стройке, «возможно, из-за переутомления». «Подобная практика использования труда рабочих совершенно не согласуется с политикой FIFA в области прав человека и международными законами», — заключили сенаторы. Они призвали исключить Северную Корею из FIFA, поскольку есть сведения о наказании Пхеньяном собственных спортсменов вплоть до тюремного заключения. Кроме того, авторы письма призвали FIFA отказаться от контрактов с компаниями и правительствами, которые используют принудительный труд при возведении объектов, связанных с деятельностью FIFA. «FIFA должна ясно показать России и странам — претенденткам на чемпионаты, что использование принудительного труда является совершенно неприемлемым», — говорится в письме. Зампред правительства России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко 3 августа заявил, что на стройках к чемпионату 2018 года граждане КНДР не работают, передает ТАСС. «FIFA наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из КНДР] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, FIFA это им [сенаторам] разъяснит», — заявил Мутко. Он добавил, что Россия готова «к любому обсуждению». Британская газета The Guardian 4 июня опубликовала статью о том, что стадион «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге «строили в основном мигранты из Азии, включаю одну из самых репрессивных стран мира — Северную Корею». По информации издания (источником выступил подрядчик, пожелавший остаться анонимным), граждане КНДР работали в августе и ноябре 2016 года без выходных, один из рабочих умер на стройке.

