Россия в демографической яме: число рожденных детей упало на 11%

Россия оказалась в новой демографической яме: резко упало число рождений в нынешнем году. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Эксперты объясняют это двумя факторами: женское население страны стареет, а молодые семьи из-за экономических трудностей боятся заводить детей. С января по май 2017 года в России родились 679,2 тыс. детей, показали данные Росстата. За тот же период 2016 года в России родились 762,5 тыс. детей, то есть количество рожденных упало почти на 11%. Число родившихся начало постепенно сокращаться в 2015 году, а в начале текущего года спад резко ускорился. "Нас ожидает резкое ухудшение ситуации с числом родившихся, и оно будет нарастать", - считает эксперт управления статистики населения и здравоохранения Росстата Алексей Ракша. Он ожидает не только падения числа родившихся, но и резкого сокращения рождаемости, то есть числа родившихся детей в расчете на одну женщину. Фактически это означает, что молодые женщины откладывают рождение детей или отказываются от него. Рост рождаемости, который наблюдался с начала 2000-х, долгое время был гордостью российских властей. "У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня, скажем, в европейских странах, и когда я об этом говорю, то многие мои коллеги удивляются и, честно говоря, искренне радуются этому", - говорил президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии". В апреле этого года о росте рождаемости говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь о работе правительства перед Госдумой. Однако всего через несколько дней после "прямой линии" на совещании по экономическим вопросам в Кремле Путин заговорил о сокращении числа родившихся в этом году. Президент объяснял это демографическими волнами и малочисленным поколением 1990-х годов. Демографическая яма на долгие годы Мнение президента разделяют эксперты. Одна из причин снижения числа рожденных детей - это как раз сокращение числа молодых женщин. По словам Ракши из Росстата, сейчас в России женщин в возрасте 20 лет в два раза меньше, чем 30-летних. Пик рождения детей, по словам Ракши, приходится на 28 лет - именно в этом возрасте большая часть женщин решаются на рождение ребенка. Число родившихся уже сокращается, а по мере взросления нынешних 20-летних ситуация станет хуже. К 2025 году "яма" придет в тот возраст, когда женщины чаще всего рожают - 25-30 лет. По словам Ракши, число родившихся будет падать до 2031 года, даже если рождаемость будет расти, то есть если молодые женщины будут иметь больше детей. Однако это лишь одна сторона проблемы. По словам Ракши, в этом году ожидается и падение рождаемости, то есть числа рождений в расчете на одну женщину. К 2015 году Россия вошла в десятку развитых стран по уровню рождаемости с показателем 1,78. "В этом году мы прогнозируем, у нас очень сильный обвал, это где-то 1,63-1,64, возможно, получится по данным за шесть месяцев", - прогнозирует эксперт. По его словам, реальные данные за этот год оказались хуже самого низкого прогноза Росстата, ведомство не рассчитывало на такой спад. По итогам года в Росстате ожидает 1,7 млн рождений. По данным ведомства, в 2016 году родилось 1,89 млн, а в 2015 году - 1,94 млн детей. Снижение рождаемости означает, что население России сокращается. Не исправляет ситуация и миграция, которая тоже в этом году снизилась. По прогнозу Росстата, в этом году население России с учетом мигрантов увеличится на 60 тысяч человек - это самый низкий прирост с 2010 года. Чтобы компенсировать естественную убыль населения России до 2030 года нужно будет привлечь от 9 до 15 миллионов иммигрантов, полагает Ракша. Ситуация в демографии начнет стабилизировать лишь после 2032 года, полагает он. Хватит ли денег на детей Эксперты связывают падение рождаемости, которое зафиксировал Росстат, с кризисом и периодом нестабильности. При этом они сомневаются в том, что материнский капитал и другие правительственные программы могут исправить ситуацию. Социологи спрашивали у людей, почему они заводят детей. Респонденты рассказывают о продолжении рода, исправлении демографической ситуации, предназначении брака, потребности любить и заботиться о ком-то и так далее, перечисляет Кирилл Родин из ВЦИОМ. И лишь 1% опрошенных заявили, что люди заводят детей ради материнского капитала и ипотеки. Более конкретными были ответы на вопрос, почему люди не заводят детей. Самый популярный ответ, по его словам, "не достает денег, дорого растить ребенка". По мнению Родина, это объясняет, почему "демографические ямы" совпадают с кризисами. Владимир Козлов из Института демографии Высшей школы экономики поясняет, что рождаемость начала падать в третьем квартале 2016 года. Одной из причин он называет неопределенность вокруг программы материнского капитала: в середине 2015 года ходили слухи, что ее могут отменить, а как раз на третий квартал 2016 года пришлось сокращение числа рождений вторых детей. Число рождений первых детей плавно снижалось с начала 2015 года, поясняет Козлов. По мнению эксперта, это связано со снижением реальных располагаемых доходов населения. По словам Козлова, на рождения третьих и четвертых детей ни кризисы, ни заявления властей почти не влияют. Другие факторы: плохое здоровье и эгоизм Родин из ВЦИОМ уточняет, что участники опроса также объясняли нежелание иметь детей другими факторами. Например, среди ответов был "эгоизм", опасения, что дети помешают личной свободе и плохое здоровье. Состояние здоровья не так сильно влияет на рождение детей, полагают эксперты. По словам Козлова, доля бесплодных пар, согласно различным опросам, составляет около 5%. Дмитрий Рогозин из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отмечает, что в России до сих пор остается высоким уровень младенческий смертности, хотя он и снижался в последние годы. Как заставить россиян больше рожать? Эксперты сходятся во одном: государству, в первую очередь, надо не придумывать новые программы по стимулированию рождаемости, а обеспечить экономическую стабильность. "Стабильность экономической ситуации, в которой можно было бы воспитывать детей и за них не было бы страшно" - так описывает условия для роста рождаемости главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Беляев при этом считает, что правительству не стоит отменять программу выплаты материнского капитала. А другие эксперты сомневаются в ее эффективности. Козлов говорит, что она не увеличила рождаемость, а просто несколько ускорила ее рост. Рогозин полагает, что государство не должно вмешиваться в жизнь людей: "Чем меньше государство будет вмешиваться, тем лучше".