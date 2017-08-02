На складах минобороны Абхазии в Приморском произошел взрыв

На складах боеприпасов министерства обороны отколовшейся от Грузии Абхазии, неподалеку от поселка Приморское, произошел взрыв боеприпасов. Представитель МЧС Абхазии заявил Русской службе Би-би-си, что на военном складе минобороны Абхазии произошел пожар. По его словам, на место происшествия выдвинулись три гарнизона пожарных. Причина возникшего пожара в настоящий момент неясна. Собеседники Би-би-си, находящиеся в абхазском поселении Приморское подтверждают, что слышали похожие на взрывы звуки. "Взрыв прогремел на складе Министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся рабочие группы Минобороны и МЧС", - цитирует агентство "Спутник" пресс-секретаря местного министерства обороны. Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва "многие люди" получили ранения. Абхазия объявила о своей независимости вслед за российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.