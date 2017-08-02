США могут поставить Украине противотанковые ракеты

Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов и другого вооружения, требующий одобрения Белого дома, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников. По словам чиновников министерства обороны США и дипломатов, это оружие оборонительного назначения, а его поставки «призваны сдержать агрессию Москвы». В США и других странах считают, что Россия поставляет танки и другое сложное вооружение, а также предоставляет военных советников сепаратистам на востоке Украины. По плану, разработанному Пентагоном и госдепартаментом, США могут поставить противотанковое оружие, вероятнее всего переносные комплексы Javelin, а также системы ПВО и другое оружие. Украина давно стремилась получить комплексы Javelin, чтобы противостоять бронетехнике российского производства в зоне конфликта, сообщают Ведомости.