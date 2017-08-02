В Армении в сентябре откроется выставка работ Айвазовского

В Национальной картинной галерее Армении с 15 сентября пройдет выставка под названием «Сотворение», посвященная 200-летию со дня рождения известного художника-мариниста Ивана (Ованнеса) Айвазовского. Директор Национальной галереи Арман Цатурян ранее в беседе с корреспондентом Panorama.am сообщил, что в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского в сентябре с.г. будут организованы выставка и научная конференция международного уровня. «Планируем представить те работы Айвазовского, которые ранее не демонстрировались. То есть посетители увидят не только полотна художника из нашей постоянной экспозиции, но и его работы, хранящиеся в фондах галереи. Кроме того, усилиями галереи и министра культуры Армена Амиряна в Армению будет привезена знаменитая картина Ивана Айвазовского „Хаос”, которая хранится в Музее армянской конгрегации Мхитаристов (Остров Св. Лазаря, Венеция). Я уверяю, что всех нас в сентябре ждет большое событие», – отметил он. Айвазовский родился в Феодосии (17) 29 июля 1817 года. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник писал в основном морские пейзажи. Одной из самых известных его картин является «Девятый вал», написанная Айвазовским в 1850 году. В общей сложности художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. С 1845 года художник жил в Феодосии, где основал школу искусств и галерею, которую впоследствии завещал Феодосии. Именно в Феодосийской картинной галерее им. Айвазовского полнее всего представлено творчество великого художника. Айвазовский оставил след в истории и как меценат. Популярность художника принесла ему солидный капитал, и он щедро использовал его на благотворительные цели. На его деньги было выстроено здание археологического музея в Феодосии, проведено большое количество работ по благоустройству города. Умер Иван Константинович Айвазовский в Феодосии (19 апреля) 2 мая 1900 года. Об этом сообщает Panorama.am