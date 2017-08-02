Двое членов группы “Сасна црер” продолжают голодовку

Члены захватившей в июле прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы Полиции Армении группы “Сасна црер” Вардан Гераветян и Тигран Манукян продолжают голодовку. Как сообщили “ФактИнфо” начальник отдела по связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений Минюста Ра Гор Глечян, состояние здоровья заключенных оценивается как удовлетворительное. Они находятся под присмотром врачей. Отметим, что Вардан Гераветян проводит голодовку с 21-го июля, а Тигран Манукян – с 24-го июля. Напомним, вооруженная группа "Сасна црер" 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы Полиции в Ереване, требуя отставки властей и освобождения своего лидера – Жирайра Сефиляна, заключенного под стражу по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. 31 июля группа сложила оружие и сдалась властям. За время противостояния погибли трое сотрудников Полиции - полковник Артур Ваноян и прапорщик Юра Тепаносян. Позже в больнице скончался еще один сотрудник Полиции, старший прапорщик Гагик Мкртчян. Ранения получили как сотрудники правоохранительных органов, так и члены группы.