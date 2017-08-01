Впервые за 95 лет армяне Турции проведут богослужение в Измире

Впервые после 95-летнего перерыва армянская община Турции проведет богослужение в Измире (Смирна), сообщает газета Akos. Служба, приуроченная ко Дню Успения Богородицы пройдет 14 августа в храме Св. Ованеса (Иоанна), проведет ее духовный предводитель Армянской католической церкви Св. Иоанна Златоуста в Стамбуле архиепископ Вардан Казанчян. Турецкий историк Гизем Кордатос Самира в интервью агентству "Дихабер" отметила, что это богослужение — очень важное для города. "Армяне впервые проведут богослужение после ужасного пожара Смирны в 1922 году. Оказывая поддержку в этом начинании, мы почтим память тех, кто погиб во время бедствия", — сказала историк. Смирну (Измир) предали огню турецкие войска — через 4 дня после ее захвата. Церковь Святого Иоанна была построена в 1862 году. Была возвращена католической общине после ремонта в 2013 году. https://ru.armeniasputnik.am/