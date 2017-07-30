Корреспондент RT погиб при обстреле в Сирии

В сирийской провинции Хомс при обстреле боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) погиб корреспондент Халед аль Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic (входит в структуру российского государственного телеканала RT), говорится на сайте телеканала. Сообщается, что журналист погиб во время освещения операции против боевиков ИГ. Погибшему было 22 года. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter уже прокомментировала гибель корреспондента. Она назвала случившееся горем для всех, кто его знал.

