Австралия заявила о предотвращении теракта в самолете

Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет, рассказал премьер-министр Малкольм Тернбулл. "Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - заявил он. Во всех австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности. Сообщается, что в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых. Комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин сообщил, что арестованные, предположительно, были связаны с "исламистским" заговором. "Недавно правоохранительным органам стало известно, что несколько человек в Сиднее планируют совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства", - рассказал он на пресс-конференции. По его словам, полиции не известны подробности планировавшегося нападения, и расследование, по всей видимости, займет много времени. Эй-би-си сообщает, что женщина из пригорода Сиднея, мужа и сына которой арестовали, отрицает, что они могли быть причастны к терроризму.