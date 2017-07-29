Как Александр Акопов спас более 120 пассажиров, чудом посадив самолет в Турции

  • Lragir.am
  • Общество - 29 Июля 2017, 11:47
В Турции обсуждают посадку самолета авиакомпании Atlasglobal, которую пилоты совершили в сильный шторм с градом.

Как передает НТВ, накануне Boeing со 121 пассажиром и 6 членами экипажа вылетел из Стамбула на Кипр, на высоте градом побило стекло в кабине пилотов и носовую часть. Командир экипажа принял решение о возвращении.

Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал. Осуществил ее украинский пилот Александр Акопов.

В соцсетях его назвали “героем Турции”. 

“Капитан посадил вслепую, создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет аплодировал весь перон аэропорта" Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им.Это действительно достойно уважения”, - пишет Анастасия Михеева.


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