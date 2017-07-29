Как Александр Акопов спас более 120 пассажиров, чудом посадив самолет в Турции

В Турции обсуждают посадку самолета авиакомпании Atlasglobal, которую пилоты совершили в сильный шторм с градом. Как передает НТВ, накануне Boeing со 121 пассажиром и 6 членами экипажа вылетел из Стамбула на Кипр, на высоте градом побило стекло в кабине пилотов и носовую часть. Командир экипажа принял решение о возвращении. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал. Осуществил ее украинский пилот Александр Акопов. В соцсетях его назвали “героем Турции”. “Капитан посадил вслепую, создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет аплодировал весь перон аэропорта" Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им.Это действительно достойно уважения”, - пишет Анастасия Михеева.