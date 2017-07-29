В Арцахе увеличилось количество бракосочетаний

Количество бракосочетаний в Арцахе за первое полугодие текущего года увеличилось на 30%. Согласно данным Агентства записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Арцах (НКР), в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 368 браков, что на 30%(283) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число браков заключено в столице НКР – Степанакерте (143 против 86 за прошедший год), а в районах, к примеру, в Мартакерте, – 52 против 40 за минувший год.