Потомки Айвазовского встретились с архиепископом Езрасом Нерсисяном в Москве

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян принял потомков Ивана (Ованнеса) Айвазовского, которые прилетели из разных городов Австралии в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию художника-мариниста. Об этом сообщается на сайте armchurch.info. Как передает источник со ссылкой на пресс-службу Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, потомки великого мариниста в сопровождении архиепископа Езраса Нерсисяна зажгли свечи в кафедральном соборе Преображения Господня, ознакомились с историей Армянской церкви. Архиепископ также показал одну из картин Айвазовского, которая хранится в его кабинете, отметив, что всемирно известный маринист посвятил армянской тематике множество картин. «Мои родители говорили, что мы являемся потомками Айвазовского, я, безусловно, гордился этим фактом, однако до конца не осознавал, что на самом деле значит быть родственником такого человека. Лишь в последние годы я начал интересоваться своими корнями. Я впервые общаюсь с армянами и армянской культурой. Это случилось здесь – в Армянской церкви в Москве. Я очень рад, что открываю новый мир, с которым связан генетически», – поделился впечатлениями Андрей Миллер. Представители семей Миллеров и Роджерсов - потомки Айвазовского по линии Ивана Лампси (старшего внука живописца, сына его третьей дочери Александры). В Москве они пробудут до 28 июля, а затем отправятся в Феодосию, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию художника-мариниста. Об этом сообщает Panorama.am.