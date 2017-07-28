Севан Нишанян получил убежище в Греции

/АРКА/. Греция предоставила убежище известному писателю и журналисту Севану Нишаняну, сбежавшему из турецкой тюрьмы. "Мы подали заявку на политическое убежище в Греции, и у нас есть вид на жительство", - написал Нишанян в своем Facebook. Ранее сообщалось, что известный турецкий писатель, журналист, лингвист и публицист армянского происхождения Севан Нишанян, приговоренный к 17 годам заключения, сбежал из тюрьмы и покинул страну. В 2014 году Нишанян был приговорен по обвинению в "незаконном строительстве" на территории собственного земельного участка. Он находился в тюрьме с октября 2014 года. Однако, по мнению многих представителей интеллигенции, причиной заключения Нишаняна под стражу является изданная им книга под названием “Неправильная республика”.