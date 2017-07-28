Истоки растущей русофобии

«Как невозможно, чтобы одно и то же было одновременно искусственным и естественным,точно так же невозможно, чтобы нечто было одновременнопринужденным и добровольным» Фома Акиевский,христианский философ XIII века Малограмотный дурно воспитанный человек с узким кругозором, не озабоченный ничем, кроме физиологических потребностей, конечно, не способен воспринимать ни адекватную логику, ни здравомыслия и уж тем более далек от сколько-нибудь высоких идей. Его очень легко купить по смехотворной цене и превратить в послушного раба. Его жизнь скотоподобна, как и уровень мышления, унаследованного от ужасов советского безвременья и откровенно насаждаемым кошмаром современной действительности. Нетрудно заметить, что главное, чем ознаменовалась наша карикатурная независимость, это колонизация, беспардонно осуществляемая Кремлем. Она, кстати, отчетливо проявляется как в отношении Армении, так и других бывших советских республик, которым до сих пор не посчастливилось вырваться из удушающих объятий необольшевизма. В последнее время все более наглые проявления колонизации перестали даже скрывать под камуфляжем «стратегического сотрудничества», «вековой дружбы» и прочих пустопорожних формулировок из словаря советского агитпрома. Видимо, в Москве считают вполне достаточным ограничиваться сухим безаппиляционным инструктажем. Теперь уже такого рода инструктаж чем-то напоминает команду «К ноге!», который исходит даже не от высших эшелонов власти «великой России», а от руководителей отдельных министерств и ведомств. Как, например, очередная хамская выходка на пути русификации бывшего советского пространства, представленная российским министерством образования и науки. Сия вальяжная дама, несомненно, воспринимающая это пространство собственностью России, предложила перейти на всей его протяженности к кириллице. За этим нехитрым лингвистическим термином кроется обыкновенная азбука, основанная на латинском алфавите и весьма далекая от масштабов эпохального открытия или выдающегося изобретения. Расставляя министров по сферам деятельности, в России, похоже, не учли самого важного в кадровом подборе аргумента – уровня образованности и требований профессионализма. В данном случае можно смело утверждать, что фигура, командующая российским образованием и наукой, абсолютно некомпетентна как минимум в двух направлениях – основ грамматики и азов истории. Относительно первого позволим себе восполнить пробел госпожи министра напоминанием о том, что русский алфавит содержит 33 буквенных обозначения существующих звуков, тогда как армянский – 39. И вряд ли ее усилия в области лингвистического новаторства способны восполнить это более чем заметное фонетическое несоответствие. Что же касается азов истории, то здесь налицо толь же очевидный, сколь и постыдный конфуз. Наш выдающийся просветитель Месроп Маштоц создал алфавит в IV веке. С того времени до начала тысячелетий истории России прошло, как видим, не одно столетие. И сегодня предлагать нам, армянам, заменить одну из существенных сторон собственной национальной идентификации кириллицей – отнюдь не ординарное хамство, а беспрецедентный преступный шаг, обнажающей колониальную сущность российской дипломатии. Во всем вышесказанном нет ни капли преувеличения. Так что предположенная нам со всей серьезностью кириллица – не просто привычное головотяпство, характерное, кстати, для российского чиновничества всех времен, а один из краеугольных камней того фундамента, на котором зиждится внешнеполитическая доктрина современной России. Той, которая никак не может смириться с распадом СССР, которая всеми правдами и неправдами силится оживить этот сгнивший исторический труп и во что бы то ни стало хотя бы частично воссоздать «союз нерушимый республик свободных». Какие тут могут быть комментарии? По всем признакам, налицо тяжелая форма политической паранойи, сопровождаемая агрессией, оккупацией, аннексией, беспардонным нарушением норм международного права, кровопролитием, жертвами, изувеченными судьбами, слезами и горем ни в чем не повинных людей… … Уже не первый год Россия пожинает горькие плоды собственного политического беспредела как внутри страны, так и за рубежом. На фоне очевидного обнищания все более широких слоев населения, сокращается бюджетное финансирование образования и науки, здравоохранения, соцобеспечения и, наоборот, растут военные расходы. На глазах у всех ускоренными темпами происходит милитаризация экономики и общественного сознания. Так, еще несмышленых детей превращают в каких-то «юнармейцев». Все больше подростков и юношей агитируют поступать в суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, подчиняя их откровенно реваншистскому великодержавному по форме и смыслу воспитанию. За последние годы, особенно после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс так называемых ополченцев, значительно возросло количество дорогостоящих военных учений, сопровождаемых агрессивной пропагандистской риторикой с угрозами «освободить» и «вылечить» как вчерашние советские республики, так и ставшие частью цивилизованного мира бывшие страны соцлагеря. Упомянутые факты и обстоятельства, как и многое другое, достойное отдельного обсуждения, не может не внушать тревогу окружающему миру, который, естественно, стремится отгородить себя от возникшей опасности, а потому и подвергает все более плотной международной изоляции Россию. Однако, несмотря на недвусмысленность происходящего, Россия с упорством, достойным лучшего применения, продолжает углубляться в непроходимый тупик вселенского изгоя, насильно затаскивая туда же и своих вассалов, холопов и холуев, во что усилиями известных национал-предателей превратили и нашу многострадальную страну… … Возвращаясь к злополучной теме кириллицы, позволим себе дать российскому министру образования и науки один полезный совет. Посмотрите хотя бы раз забавную политическую шоу-программу «Время покажет» на первом федеральном канале. Вас должна повергнуть в глубокий шок ужасная безграмотность россиян, твиттер комментарии которых появляются на экране. Такую позорную орфографию и пунктуацию, впрочем, как и стилистику и смысловой идиотизм, пожалуй, трудно найти где-нибудь еще. Вот бы чем заняться главному ответственному за образование в России вместо того, чтобы навязывать кириллицу тем, кому она нужна как собаке пятая нога. И вообще, наверное, лучше и полезней заниматься собственными проблемами, чем совать нос в чужие дела. А то ведь так и будете всякий раз нарываться на саркастический совет героя «Мимино»: сначала подумай, потом говори… …И, наконец, главное резюме. России давно пора спуститься с облаков, где ее окутывают мифы о величии и неповторимости, на грешную землю и создать необходимость исполнения общепринятых законов и поведенческих норм: уважения не только к собственному, но и к чужому достоинству. Ведь и ежу понятно, что в противном случае она сама будет плодить все новые и новые истоки растущей русофобии. Аркадий Вартанян