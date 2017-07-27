Гражданство Саакашвили: ГПУ и МВД дали ход запросу из Грузии

В Администрации президента заявляют, что Петр Порошенко нарушил бы закон, если бы не лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, так как прокуратура Грузии обоснованно просила о его экстрадиции. Об этом пишет Украинской правда со ссылкой на источник в окружении президента. Издание напоминает, что 19 июля в СМИ появилось заявление министра юстиции Грузии Теи Цулукиани о том, что Грузия дважды обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции Саакашвили и дважды получала отказ. После этого депутат Андрей Лозовой обратился в ГПУ с запросом, в котором просил сообщить, соответствует ли действительности эта информация и рассматривала ли Генпрокуратура запросы грузинской стороны. ГПУ в свою очередь обратилась в Государственную миграционную службу (ГМС), после чего соответствующий указ подписал президент. "Грузины передали железобетонные документы прокуратуре. Арсен Аваков через миграционную службу их реализовал (ГМС находится в подчинении МВД, - Ред.), дал мотивированное представление. Что делать президенту? Защищать и тем самым нарушать закон или принять формальное решение? Президент выбрал второе", - сказал источник в окружении Порошенко. По информации издания, в Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. "В июле 2014 года его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телерадиокомпании "Имеди". Бывшего президента Грузии также обвиняли в растрате бюджетных средств. Грузинская прокуратура утверждает, что Саакашвили тратил государственные средства на поваров, массажистов, гостиницы и аренды яхт. Так, по версии прокуроров, в период с 2009 по 2012 годы Саакашвили только на косметические процедуры для себя и семьи потратил 450 000 долларов", - говорится в статье. Как сообщалось ранее, Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Депутат Антон Геращенко заявил, что Саакашвили при оформлении гражданства скрыл некие факты. Об этом сообщает liga.net.