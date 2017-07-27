Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села

Около 20 мужчин в пакистанском Мултане были арестованы за приказ изнасиловать девочку-подростка в отместку за изнасилование, которое якобы совершил ее брат. Полиция заявила, что семьи двух девочек связаны между собой и принимали совместное решение о том, что делать. "Джинга [деревенский совет] распорядился изнасиловать 16-летнюю девочку в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю",- сказал полицейский чиновник Аллах Бакш агенству Франс пресс. Он рассказал, что в начале июля в сельский совет обратился человек, который заявил, что его 12-летняя сестра была изнасилована кузеном. Совет, выслушав жалобу, приказал заявителю изнасиловать сестру обвиняемого в ответ - что, как утверждают в полиции, он и совершил. Пакистанская газета Dawn написала, что девушка была вынуждена предстать перед группой и была изнасилована на их глазах и в присутствии собственных родителей. Матери двух девочек позже подали жалобы в местный полицейский участок. В обоих случаях медицинские осмотры подтвердили факт изнасилования. Другой полицейский, Ахсан Юнас, сказал Би-би-си, что первой изнасилованной девочке было 12 - 14 лет, а жертве ответного изнасилования - 16 или 17 лет. Он сказал, что полиция зарегистрировала жалобу против 25 человек, и что подозреваемый, обвиняемый в изнасиловании 12-летнего ребенка, все еще на свободе. Хотя в некоторых сообщениях говорится, что изнасилование приказала совершить джирга (деревенский совет), источники Би-би-си сообщили, что эта группа фактически была собрана представителями двух семей.