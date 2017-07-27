Саакашвили пообещал бороться за право вернуться на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили ответил на лишение его гражданства, заявив, что президенту Украины Петру Порошенко «не удастся это сделать». Саакашвили записал видеообращение, которое опубликовал в своем Facebook. «Я живу в Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: революции на граните и двух майданах. У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить», — заявил Саакшвили (цитата по «112 Украина»). Он отметил, что его «хотят заставить» получить статус беженца, но он будет добиваться «законного права» вернуться на Украину. Накануне Саакашвили лишили гражданства: соответствующий указ подписал Порошенко. Поводом для этого стали неверные данные, которые Саакашвили указал в анкете на получение украинского гражданства. Саакашвили написал, что у него нет судимостей, хотя на тот момент он был заочно арестован в Грузии, сообщал телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины. Комментируя мотивировку лишения его гражданства, в своем видеообращении Саакашвили заявил, что украинские власти «придумали, что якобы предоставили новые доказательства ГПУ в моем деле», назвав это «очередной ложью». По его словам, с тех пор как ему предложили гражданство Украины, против него в Грузии «не было возбуждено ни одного дела». А те, что были, «весь мир не признавал, и Украина тоже не признавала».

