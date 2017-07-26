Великобритания откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Ведомости Эпоха двигателей внутреннего сгорания в Великобритании закончится менее чем через четверть века: министр по делам окружающей среды Майкл Гоув объявил в среду, что с 2040 г. в стране будут запрещены продажи новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Две недели назад об аналогичных планах объявило правительство Франции. Под запрет в Великобритании попадут и гибриды. Все новые автомобили, продаваемые в стране, с 2040 г. должны будут иметь только электрические двигатели. Сейчас на электромобили приходится не более 1% продаваемых в Великобритании машин. Этот запрет стал частью новой правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха. Для снижения вредных выбросов на самых загрязненных дорогах в Великобритании может потребоваться переоборудование автобусов, изменение дорожной разметки и другие меры. Если они не принесут результата, правительство даст местным властям полномочия взимать штрафы или запрещать движение самых «грязных» автомобилей в определенные часы. Программа также включает меры по развитию «зеленых» такси и улучшению инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов. Общая стоимость программы оценивается в 3 млрд фунтов ($3,9 млрд). «Низкое качество воздуха наносит основной экологический риск здоровью граждан, и правительство намерено принять решительные меры в максимально сжатые сроки», - говорится в заявлении министерства окружающей среды. Ранее Высокий суд признал, что предыдущая версия правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха не соответствует директивам ЕС. Такое решение было вынесено по иску, поданному природоохранной организацией ClientEarth. В результате британским властям пришлось ужесточать параметры программы. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/07/26/726086-velikobritaniya-otkazhetsya-vnutrennego-sgoraniya