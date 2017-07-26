При поддержке Beeline запущен сайт «Арменпресс: История»

Информационное агентство «Арменпресс», Beeline в Армении и фонд «Центр технологического развития» объявляют о запуске сайта history.armenpress.am в рамках проекта «Арменпресс: История».Цель проекта «Арменпресс: История» - оцифровать часть фотографий (10.000) из уникального по своей сути фотоархива агентства, а также создать сайт «Арменпресс: История» для информационного агентства «Арменпресс». Будучи старейшим в Армении информационным агентством (основано в 1918 г.), «Арменпресс» освещал все важные события в жизни нашей страны за последние 100 лет.Спонсор проекта – Beeline в Армении. Работу по оцифровке осуществляет фонд «Центр технологического развития». В рамках проекта оцифровано около 6500 фотографий, 2500 из которых уже опубликованы на сайте.«Сегодня мы с особой гордостью объявляем о запуске сайта «Арменпресс: История». В мире немного агентств, осуществивших подобные проекты и открывших для общего доступа лучшие экземпляры своего фотоархива. Миссией созданного в 1918 году Государственного информационного агентства Армении было и остается представление оперативной и достоверной информации. И то, что результаты работы наших журналистов и фотографов становится неотъемлемой частью истории, свидетельствует о том, что все наши коллеги во все времена были верны этой миссии», - сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.«Уважение и забота о собственной истории присущи развитым обществам, и создание данного сайта является непосредственным вкладом в армянскую историографию. Создание цифровой фотоистории страны – важное достижение в информационную эпоху. Beeline горд быть частью этого процесса, поскольку изучение прошлого – залог лучшего будущего», - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«Сайт выполнен с помощью новейших решений и в современном дизайне. Он позволяет группировать фотографии по дате, периоду, формату, имени фотографа, теме, местности и так далее. Указанные функции позволяют быстро и удобно пользоваться архивом. Сайт позволяет также делиться снимками в соцсетях и на других площадках. Сайт доступен с компьютеров, смартфонов и планшетов», - отметил председатель совета фонда «Центр технологического развития» Самвел Чахалян.Отметим, что фонд «Центр технологического развития» реализует проект в агентстве «Арменпресс». Все авторские и сопутствующие права на использование фотоснимков, полученных в результате проекта, принадлежат эксклюзивно информационному агентству «Арменпресс».
При поддержке Beeline запущен сайт «Арменпресс: История»
- Общество - 26 Июля 2017, 14:23