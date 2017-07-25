Почему Израиль убрал металлодетекторы из Восточного Иерусалима?

Власти Израиля согласились убрать металлодетекторы на входе на Храмовую гору после массовых протестов палестинцев и заменить их видеокамерами. Палестинская сторона новыми мерами недовольна. Вместо них будут установлены камеры видеонаблюдения, а также будет увеличено число патрульных полицейских. Исламская администрация Waqf, под управлением которой находится Храмовая гора, призвала мусульман продолжить бойкот даже после демонтажа металлодетекторов. В заявлении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху говорится, что Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности одобрила "рекомендацию всех спецслужб заменить проверку на металлодетекторах на проверку с использованием новейших технологий и других методов". На закупку и установку нового оборудования будет потрачено около 28 млн долларов, говорится в заявлении. Как ожидается, новые меры будут приняты в ближайшие полгода. Также планируется привлечь больше военных для патрулирования этих районов. Металлодетекторы были установлены после того, как 14 июля двое израильских полицейских были убиты вооруженными людьми. Полиция Израиля утверждала, что нападавшие прятали оружие на Храмовой горе.