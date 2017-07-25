В Украине выпущена памятная монета к 200-летию Ивана Айвазовского

Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Айвазовский». Об этом пишет AnalitikaUA.net. Коллекции нумизматов пополнятся памятной монетой, выпущенной к 200-летию со дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана (Ованнеса) Айвазовского. Как сообщается на сайте банка, монета выпущена в серии «Выдающиеся личности Украины», и введена в оборот тиражом в 35000 экземпляров. «Выпуск памятной монеты и почтовой марки, посвящённых 200-летию со дня рождения великого художника, является очевидным свидетельством государственного признания вклада Ивана Айвазовского в сокровищницу мировой живописи и ярко иллюстрирует феномен взаимного обогащения армянской и украинской культур», – отметил в комментарии AnalitikaUA.net украинский обозреватель, историк, член Украинского геральдического общества Максим Царенко. Как уже сообщалось, в регионах страны мероприятия, посвященные 200-летию Ивана Айвазовского, стартовали с выставочного цикла в Николаеве, где прошло уже несколько мероприятий в честь известного мариниста. Выставка работ известного художника состоялась также в Национальном музее Киевская картинная галерея.