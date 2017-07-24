Forbes Woman: Семья Армани бежала из Турции от геноцида армян

Джорджио Армани, основатель одноименного модного Дома, его сестра и племянницы (как и члены семьи Tod's и Феррагамо) — итальянцы. Компания: Giorgio Armani S.p.A. Основатель: Джорджо Армани (№215 в глобальном рейтинге Forbes, $6,6 млрд) PR-директор: племянница Роберта Армани В 2002 году Forbes объявил Джорджо Армани самым успешным дизайнером мира. Но информации о его личной жизни практически нет. Замкнутый и скрытный в свои 83 года, он редко дает интервью. Джорджо родился в Италии. Его родители бежали из Турции на полуостров, спасаясь от геноцида армян. Впрочем, несмотря на то что он не итальянец по крови, Армани, как и предыдущие мастера, разделяет ценности «сапога». Одна из главных — это семья. Италия преображает личность, прививая трепетное отношение к родственным узам даже отъявленным одиночкам и индивидуалистам. http://www.forbes.ru/forbes-woman/347341-serial-dinastiya-cemeynye-cennosti-modnogo-klana-armani