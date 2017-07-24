Вечером 23 июля в Иране открылась неделя армянских фильмов, которая будет продолжаться до 29 июля. Об этом сообщает агентство ИРНА. Помимо Тегерана, неделя армянского кино пройдёт в Мешхеде и Ширазе. По словам посла Армении в Иране Арташеса Туманяна, неделя армянского кино, которая проводится по инициативе посольства Армении и кинематографической группы «Искусство и опыт», приведёт к расширению сотрудничества в культурной сфере между двумя странами. Указав на культурную общность между Ираном и Арменией, Туманян отметил, что, несмотря на хороший уровень двусторонних отношений в экономической и политической сферах, народы двух стран не очень знакомы с культурой друг друга. Он также отметил, что в ходе мероприятия состоятся показы 10 фильмов, в том числе картин Арама Шахбазяна «Москвич, любовь моя» и «Карта спасения», а также «Глиняный человек» Арама Ватяна.