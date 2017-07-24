В Иране открылась неделя армянских фильмов

  • Lragir.am
  • Общество - 24 Июля 2017, 17:16
Вечером 23 июля в Иране  открылась неделя армянских фильмов, которая будет продолжаться до 29 июля. Об этом сообщает агентство ИРНА.

Помимо Тегерана, неделя армянского кино пройдёт в Мешхеде и Ширазе.

По словам посла Армении в Иране Арташеса Туманяна, неделя армянского кино, которая проводится по инициативе посольства Армении и кинематографической группы «Искусство и опыт», приведёт к расширению сотрудничества в культурной сфере между двумя странами.

Указав на культурную общность между Ираном и Арменией, Туманян отметил, что, несмотря на хороший уровень двусторонних отношений в экономической и политической сферах, народы двух стран не очень знакомы с культурой друг друга.

Он также отметил, что в ходе мероприятия состоятся показы 10 фильмов, в том числе картин Арама Шахбазяна «Москвич, любовь моя» и «Карта спасения», а также «Глиняный человек» Арама Ватяна.

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