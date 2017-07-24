Генрих Мхитарян помог «МЮ» победить мадридский «Реал»

Генрих Мхитарян помог английскому клубу «Манчестер Юнайтед» выйти победителем в противостоянии с триумфатором Лиги Чемпионов мадридским «Реалом» в Международном кубке чемпионов в городе Санта-Клара, отметившись голом в серии послематчевых пенальти. Подробности в обзоре manutd.ru. Уже на 7-й минуте Лингард проверил реакцию голкипера «Реала» Кейлора Наваса хлестким ударом с дальней дистанции, а на 42-й минуте вплотную подошел к успеху, однако выстрел из полукружия штрафной «сливочных» просвистел рядом со штангой. Тем не менее, в добавленное к первому тайму время Джесси все же добился своего и открыл счет в матче, с пары метров вкатив мяч в сетку после того, как Антони Марсьяль накрутил на левом краю штрафной троих игроков «Реала» и прострелил вдоль ворот на Лингарда. До конца тайма соперник успел забить ответный гол, но его не засчитали, так как Марсело бил из положения вне игры. В перерыве Моуринью произвел восемь замен, а на 51-й минуте был вынужден сделать девятую, когда Андер Эррера, держась за ребра, покинул поле, уступив место юному Скотту Мактоминею. На 69-й минуте «Реал» все-таки сравнял счет благодаря успешному пенальти в исполнении Каземиро, назначенному за фол Виктора Линделефа на Тео Эрнандесе. На 77-й минуте матч уже во второй раз ненадолго прервали, дав игрокам утолить жажду и немного передохнуть, так как испепеляющий зной Сан-Хосе быстро лишал сил и усложнял игру. На 83-й минуте Феллайни имел все шансы поставить точку в сегодняшнем противостоянии, замкнув навес Мактоминея в районе одиннадцатиметровой отметки, но удар получился смазанным, и мяч пролетел мимо ворот. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Марсьяль, Матео Ковачич, Мактоминей и Оскар не сумели забить, после чего Генрих Мхитарян и Луис Мигель Кесада, наконец, отметились голами. Затем Линделеф и Эрнандес вновь промахнулись, а Каземиро попал в перекладину, не сумев перекрыть успешный удар Дейли Блинда, и серия пенальти завершилась со счетом 2-1 в пользу «Юнайтед».